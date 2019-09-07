Россия и Украина обменялись заключенными

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Борт с освобожденными на Украине россиянами в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.

Борт прибыл в киевский аэропорт "Борисполь" утром в субботу. Он забрал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, освобожденного украинским судом из-под стражи, а также освобожденных на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

"Очень надеюсь, что это будет первый шаг, после которого начнется реализация минских соглашений, что это будет началом улучшения отношений России и Украины, но в то же время я не забываю, что тот обмен, который был при (бывшем президенте Петре - ред.) Порошенко – (Надежды) Савченко на двух российских граждан, - к сожалению, не привел к дальнейшему прогрессу в реализации минских соглашений и улучшению отношений. Скорее наоборот, тогда освобождение Савченко послужило основанием для патриотического угара по поводу освобождения героини Украины", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.