Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC - видео

Нурмагомедов одолел американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и одержал свою 28-ю победу в карьере.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

Сам он заявил, что поддержка и присутствие отца помогли ему в поединке.

Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Отец и тренер российского бойца Абдулманал Нурмагомедов не присутствовал на предыдущих поединках сына в США, поскольку ему не давали визу.

Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье, который подходил к поединку в статусе временного чемпиона, это поражение стало шестым при 25 победах.

До момента вынесения официального судейского решения бойцы успели обменяться фирменными футболками.