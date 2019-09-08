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Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC - видео

REUTERS / Christopher Pike
В мире
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Нурмагомедов одолел американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и одержал свою 28-ю победу в карьере.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

Сам он заявил, что поддержка и присутствие отца помогли ему в поединке.

Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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Отец и тренер российского бойца Абдулманал Нурмагомедов не присутствовал на предыдущих поединках сына в США, поскольку ему не давали визу.

Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье, который подходил к поединку в статусе временного чемпиона, это поражение стало шестым при 25 победах.

До момента вынесения официального судейского решения бойцы успели обменяться фирменными футболками.

 

Теги:
Спортсмен, спорт, борьба, чемпионат, Хабиб Нурмагомедов



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