Президент США объявил об отставке советника по нацбезопасности Болтона

Новая кандидатура на вакантную должность будет утверждена в течение недели, сообщил Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил на странице своего официального аккаунта в Twitter, что советник по нацбезопасности Джон Болтон уволен со своего поста, передает РИА Новости.

"Я был категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", - сообщил Трамп.

Также он добавил, что новая кандидатура на вакантную должность будет утверждена в течение недели.

Трамп поблагодарил своего советника за хорошую службу.

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Напомним, Джон Роберт Болтон II работал в должности советника президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года. До этого был постоянным представителем США при ООН. В 2019 году ему исполнится 71 год.

В июне 2010 года вместе с рядом известных политиков основал международную общественную организацию "Инициатива друзей Израиля", одна из задач которой — борьба с делегитимацией государства Израиль.