22:32 10 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Срочно:
Президент США объявил об отставке советника по нацбезопасности Болтона

Президент США объявил об отставке советника по нацбезопасности Болтона

Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0

Новая кандидатура на вакантную должность будет утверждена в течение недели, сообщил Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил на странице своего официального аккаунта в Twitter, что советник по нацбезопасности Джон Болтон уволен со своего поста, передает РИА Новости.

"Я был категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", - сообщил Трамп.

© Sputnik / Алексей Никольский
Трампа оттесняют от власти: в Вашингтоне появился "президент Болтон"

Также он добавил, что новая кандидатура на вакантную должность будет утверждена в течение недели.

Трамп поблагодарил своего советника за хорошую службу.

Болтон: США приветствуют реформы в Узбекистане >>

Напомним, Джон Роберт Болтон II работал в должности советника президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года. До этого был постоянным представителем США при ООН. В 2019 году ему исполнится 71 год.

В июне 2010 года вместе с рядом известных политиков основал международную общественную организацию "Инициатива друзей Израиля", одна из задач которой — борьба с делегитимацией государства Израиль.

Теги:
США, отставка, Дональд Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как менялись идеалы красоты за 100 лет - фото
Медведев: отношения России и ЕС находятся на нуле
"На нуле": Медведев оценил отношения России и Евросоюза – видео
Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054