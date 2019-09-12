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Гафур Рахимов избран президентом Международной ассоциации любительского бокса

Узбекский бизнесмен Рахимов требует исключить себя из санкционного списка

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Бизнесмена внесли в список в 2012 году из-за подозрений в причастности к деятельности "Братского круга" или "братков" - предполагаемой преступной организации выходцев из бывшего СССР.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Узбекский бизнесмен, глава Международной федерации бокса Гафур Рахимов требует признать незаконным его включение в список санкций США, сообщает РИА Новости.

Рахимов подал иск в суд против Офиса по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Бизнесмена внесли в список в 2012 году из-за подозрений в причастности к деятельности "Братского круга" или "братков" - предполагаемой преступной организации выходцев из бывшего СССР.

Однако уже в 2017-м Минфин сменил формулировку и обвинил Рахимова в поддержке преступной сети криминальных авторитетов. При этом его вся собственность, которую США удастся найти в своей юрисдикции, заблокирована.

"Почти восьмилетнее пребывание в списке OFAC причинило и продолжает причинять Рахимову непоправимый финансовый и репутационный ущерб", - говорится в исковом заявлении.

Исполняющий обязанности президента AIBA Гафур Рахимов на конгрессе Международной ассоциации любительского бокса в Москве. Гафур Рахимов избран президентом Международной ассоциации любительского бокса.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Гафур Рахимов ушел с поста президента AIBA
С 2018 года он пытается получить в OFAC документы, которые обосновали бы решение относительно санкций, но так и не добился успеха. 

В иске отмечают, что Рахимов уже предоставил важную информацию и юридические доводы в пользу того, что его внесение в список санкций должно быть пересмотрено, но по-прежнему не получил исчерпывающего уведомления.

Адвокаты Рахимова заявляют, что подобные действия Минфина нарушают права истца и законы США.

Теги:
США, США, санкционный список



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