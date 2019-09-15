Военные Узбекистана "перетянули" всех на "Центр-2019"

Военные провели состязания по мини-футболу, армейскому гиревому рывку и перетягиванию каната. Команда Узбекистана заняла второе место в футбольном турнире и четвертое - в гиревом рывке.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Военные Узбекистана выиграли в состязаниях по перетягиванию каната на учениях "Центр-2019", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз.

Военные провели состязания по мини-футболу, армейскому гиревому рывку и перетягиванию каната. Команда Узбекистана заняла второе место в футбольном турнире и четвертое - в гиревом рывке. А в финальной схватке по перетягиванию каната военнослужащие Узбекистана сошлись с командой России и победили коллег.

В учениях "Центр-2019" примут участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

К учениям привлечены воинские контингенты КНР, Пакистана, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.