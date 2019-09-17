Прокуратура обыскала дом главы Sputnik Молдова по делу 2015 года

Во вторник в прокуратуре Молдовы сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речь не идет.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Прокуратура провела обыски в доме главы агентства Sputnik Молдова Владимира Новосадюка, операция связана с делом, возбуждённым в 2015 году, о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014-м, сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Эмил Гайтур.

Во вторник в прокуратуре Молдовы сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речь не идет. Сам Новосадюк заявил о своей невиновности, сообщил, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, он отпущен под подписку о невыезде с возможностью выезда при уведомлении властей. Пресс-служба Sputnik в связи с различными версиями СМИ отметила, что считает правильным дождаться официальных выводов следствия.

"В доме у господина Новосадюка прошли обыски — это продолжение уголовно-процессуальных действий по делу о банковской краже. Они проводятся в контексте вчерашнего запроса генпрокуратуры о снятии иммунитета с двух депутатов парламента", - сообщил Гайтур.

По его словам, Новосадюк на данный момент не задержан.

Врио генпрокурора Молдовы Дмитрий Робу в понедельник обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции "Шор" Марину Таубер и Регину Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году. Парламент одобрил запрос, народные избранники были задержаны.

Таубер и Апостолова являются депутатами от партии "Шор". Илан Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шор лишен депутатского иммунитета.

В 2014-м в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдовы на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдовы и банковского мошенничества".