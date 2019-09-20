На смартфонах Apple официально появился узбекский язык

В новой версии операционной системы iOS 13 добавили 38 новых языков. Среди них - узбекский, таджикский и казахский.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Apple презентовала новую версию операционной системы для смартфонов. iOS 13 уже доступна для скачивания.

Сообщается, что новая система теперь поддерживает 38 новых языков для клавиатуры. Среди них - казахский, кыргызский, монгольский, туркменский, узбекский (на арабском, кириллице и латинице).

Для установки необходимо иметь iPhone 6S или смартфон из более поздней линейки.

Напомним, что недавно Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 11. Отличительной чертой некоторых моделей (iPhone Pro и iPhone Pro Max) станет три камеры.

Все три камеры снимают видео в разрешении 4К и 60 кадров в секунду. В редакторе фотографий и видео появились новые функции: например, в одном окне можно посмотреть, как выглядит кадр с каждой из камер, и выбрать лучший.

iPhone 11 Pro будет держать заряд батареи на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.