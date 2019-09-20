11:47 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск

На смартфонах Apple официально появился узбекский язык

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
Получить короткую ссылку
53 0 0

В новой версии операционной системы iOS 13 добавили 38 новых языков. Среди них - узбекский, таджикский и казахский.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Apple презентовала новую версию операционной системы для смартфонов. iOS 13 уже доступна для скачивания.

Сообщается, что новая система теперь поддерживает 38 новых языков для клавиатуры. Среди них - казахский, кыргызский, монгольский, туркменский, узбекский (на арабском, кириллице и латинице).

 Для установки необходимо иметь iPhone 6S или смартфон из более поздней линейки.

Смартфон Android One
Collage Sputnik
Android vs iOS: кто побеждает в Узбекистане и мире

Напомним, что недавно Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 11. Отличительной чертой некоторых моделей (iPhone Pro и iPhone Pro Max) станет три камеры.

Все три камеры снимают видео в разрешении 4К и 60 кадров в секунду. В редакторе фотографий и видео появились новые функции: например, в одном окне можно посмотреть, как выглядит кадр с каждой из камер, и выбрать лучший.

iPhone 11 Pro будет держать заряд батареи на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

Теги:
узбекский язык, телефон, смартфон, iOS, iPhone X, iPhone, iPhone



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарай
Плечом к плечу: учения "Центр-2019" в Узбекистане - фоторепортаж
Школа будущих чемпионов: как тренируют детей в Академии футбола Одила Ахмедова
Таланты на экспорт: как тренируют детей в Академии футбола Одила Ахмедова
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054