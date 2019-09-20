Баходыр Курбанов посетил учения "Центр-2019" под Оренбургом

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов примет участие в наблюдении за основной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Оренбургской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов прибыл в Оренбург для наблюдения за масштабными стратегическими командно-штабными учениями "Центр-2019", - сказал представитель Минобороны.
Напомним, что на полигоне "Гурумсарай" стартовали международные военные учения "Центр-2019".
Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана отрабатывают решение учебно-боевых задач на полигоне в Наманганской области.
Военным предстоит отразить нападение условных террористов.