Баходыр Курбанов посетил учения "Центр-2019" под Оренбургом

Министр обороны Узбекистана прибыл на полигон "Донгуз" для наблюдения за масштабными стратегическими командно-штабными учениями.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов примет участие в наблюдении за основной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Оренбургской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов прибыл в Оренбург для наблюдения за масштабными стратегическими командно-штабными учениями "Центр-2019", - сказал представитель Минобороны.

Его встретило командование войсками Центрального военного округа России. Основная фаза учения с участием военных из Узбекистана состоится 20 сентября на полигоне "Донгуз" под Оренбургом.

Напомним, что на полигоне "Гурумсарай" стартовали международные военные учения "Центр-2019".

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