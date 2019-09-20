11:47 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Баходыр Курбанов

Баходыр Курбанов посетил учения "Центр-2019" под Оренбургом

Рамиз Бахтияров
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0

Министр обороны Узбекистана прибыл на полигон "Донгуз" для наблюдения за масштабными стратегическими командно-штабными учениями.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов примет участие в наблюдении за основной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Оренбургской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов прибыл в Оренбург для наблюдения за масштабными стратегическими командно-штабными учениями "Центр-2019", - сказал представитель Минобороны.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин посетит учения "Центр-2019"
Его встретило командование войсками Центрального военного округа России. Основная фаза учения с участием военных из Узбекистана состоится 20 сентября на полигоне "Донгуз" под Оренбургом.

Напомним, что на полигоне "Гурумсарай" стартовали международные военные учения "Центр-2019".
Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана отрабатывают решение учебно-боевых задач на полигоне в Наманганской области.

Военным предстоит отразить нападение условных террористов.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарай
Плечом к плечу: учения "Центр-2019" в Узбекистане - фоторепортаж
Школа будущих чемпионов: как тренируют детей в Академии футбола Одила Ахмедова
Таланты на экспорт: как тренируют детей в Академии футбола Одила Ахмедова
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054