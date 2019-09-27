Из Краснодарского края в Майами: история успеха пятилетней блогерши

На данный момент совокупное количество подписчиков пяти каналов девочки, у которой при рождении поставили диагноз ДЦП, превышает 87 миллионов человек, а заработок в месяц - 500 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Пятилетняя девочка из Краснодарского края Настя Радзинская зарабатывает от 200 до 500 тысяч долларов в месяц благодаря YouTube, сообщает Forbes.

На данный момент совокупное количество подписчиков пяти каналов девочки превышает 87 миллионов человек, ее ролики смотрят на русском, английском, арабском и испанских языках.

А ведь еще при рождении у Насти диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича (ДЦП). По словам врачей, она не должна была говорить и ходить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stacy Universe (@funnystacy) 10 Авг 2019 в 12:19 PDT

Тем не менее родители приложили все усилия, чтобы не допустить такого.

И сейчас мы можем наблюдать за тем, как эта прекрасная Настя счастливо живет в Майами, ходит в школу, ест, радуется обновкам, прыгает на батуте и просто живет самой беззаботной жизнью ребенка.

Маме Насти всего 34 года, а папе - 42. Настя родилась у них в 2014 году.

"Мы посмотрели, что для деток есть на YouTube, увидели, что очень популярны видео о том, как ребенок распаковывает подарки, и решили попробовать поснимать Настюшу", — рассказывает Анна, мама девочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stacy Universe (@funnystacy) 5 Июл 2019 в 5:05 PDT

Все, что им пришлось сделать, - купить Насте несколько игрушек, найти ручную камеру, которая была дома, и просто снимать реакцию девочки.

Затем родители начали выкладывать все на канал, который назвали Like Nastya. Двухлетняя Настя и не думала смущаться: смеялась и искренне удивлялась содержанию коробок.

Зрителями в основном были дети, которые смотрели ролики о жизни Насти вместо надоевших мультиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stacy Universe (@funnystacy) 19 Фев 2019 в 4:25 PST

Канал начал приносить небольшую прибыль. Рекламодателей родители не искали — по правилам, действующим тогда на YouTube, площадка автоматически интегрировала прероллы (рекламные ролики перед началом основного видео) в видео, которые набирали больше 10 000 просмотров, а затем отправляли автору часть полученных от рекламодателей денег.

Переломный момент случился через полгода после запуска блога. Однажды за день от YouTube на счет Радзинских пришло 20 тысяч рублей.

"Мы поняли, что дальше все будет только расти: сегодня пришло 20 тысяч, завтра будет еще больше. В месяц такими темпами мы бы зарабатывали около 10 тысяч долларов — это хороший доход", — рассудили тогда супруги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stacy Universe (@funnystacy) 13 Фев 2019 в 6:41 PST

И они решили разнообразить контент, добавив в него путешествующую по разным странам Настю.

Затем пришла и слава, когда дети в Таиланде узнали девочку из Краснодарского края.

В итоге из обычного домашнего видеопроизводства все это превратилось в семейный бизнес с командой монтажеров, специалистов по спецэффектам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stacy Universe (@funnystacy) 5 Авг 2018 в 11:10 PDT

В конце концов родители Насти поняли, что им уже не хватает необычных мест, игрушек и одежды для съемок, и решили перебраться в Америку.

Супруги арендовали большой дом в Майами и стали принимать крупные предложения от предпринимателей. Теперь минимальный прайс за любую нативную рекламу в блоге девочки ставят не ниже 10 тысяч долларов.

На данный момент семья занимается только этим бизнесом и посвящают ему всю свою жизнь.

День мамы юной блогерши расписан по минутам: ранний подъем, написание сценария, съемка, организационные вопросы, отсмотр видеоматериала.

Сама Настя мечтает стать актрисой, когда вырастет.