Оксана Воеводина раскрыла подробности развода с экс-королем Малайзии

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Обладательница титула "Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом.
Модель вышла за него замуж в ноябре 2018-го, а в мае родила мальчика.
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Как выяснило издание Daily Mail, брак распался, когда женщина была на четвертом месяце беременности. О разводе она узнала из Интернета. Женщина уточнила, что экс-король уехал от нее в декабре прошлого года и больше не выходил на связь.
По словам Воеводиной, она не знает, что именно произошло: "все было хорошо".
"Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка", — призналась Воеводина.
Мухаммад V развелся с россиянкой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".
Сама женщина настаивает, что не получала никаких официальных документов и при ней никогда не звучало слово "развод".
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