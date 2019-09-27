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Мисс Москва 2015 Оксана Воеводина и экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис

Оксана Воеводина раскрыла подробности развода с экс-королем Малайзии

© Instagram / rihanapetra
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Российская модель в ноябре прошлого года стала женой короля Малайзии. Спустя несколько месяцев СМИ сообщили, что брак расторгнут, причем самым суровым способом — троекратным "талаком".

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Обладательница титула "Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом.

Модель вышла за него замуж в ноябре 2018-го, а в мае родила мальчика. 

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Как выяснило издание Daily Mail, брак распался, когда женщина была на четвертом месяце беременности. О разводе она узнала из Интернета. Женщина уточнила, что экс-король уехал от нее в декабре прошлого года и больше не выходил на связь.

Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
© Instagram / rihanapetra
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина

По словам Воеводиной, она не знает, что именно произошло: "все было хорошо".

"Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка", — призналась Воеводина.

Мухаммад V развелся с россиянкой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

Сама женщина настаивает, что не получала никаких официальных документов и при ней никогда не звучало слово "развод".

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Теги:
межнациональные браки, брак, Россия, женщина, мужчина, Малайзия, отношения, развод



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