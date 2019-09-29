Свет вместо тепла: в Воронеже неизвестные пустили ток по батареям

В девятиэтажном доме жильцы заметили регулярные перепады напряжения. а также нагревание отдельных элементов системы отопления, при том, что тепло в домах города еще не пустили. Прибывшие на место спасатели вынуждены были эвакуировать целый подъезд из-за угрозы пожара.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnk. Жильцы одного из многоэтажных домов Воронежа столкнулись с нетипичным и крайне опасным явлением - по системе центрального отопления кто-то пустил электрический ток. Прибывшие на место коммунальщики, пожарные и электрики эвакуировали более ста человек, сообщает порта "Вести Воронеж".

По данным издания, жильцы этой девятиэтажки заподозрили что-то неладное уже несколько дней назад. В некоторых квартирах произошли локальные возгорания краски на батареях, постоянно наблюдаются перебои с электричеством.

Когда в очередной раз на место прибыли аварийно-спасательные службы, выяснилось, что по системе теплоснабжения пущен электрический ток, что может спровоцировать пожар или взрыв бытового газа. Подъезд обесточили, а газоснабжение отключили. В настоящее время спасатели и ответственные технические службы производят поквартирный обход, чтобы выявить источник опасности.

По мнению представителя управляющей компании "Мастер", обслуживающей этот дом. причиной ЧП могло стать заземление прибора учета на батарею для снижения показателей потребления. Установить виновного и полностью устранить проблему пока не удалось, поэтому жильцам рекомендовано не прикасаться к радиаторам во избежание поражения электрическим током.

В Узбекистане в последнее время также участились случаи несанкционированных вмешательств в систему энергоснабжения. С одной стороны, некоторые недобросовестные собственники или юрлица незаконно подключаются к энергосетям, не регистрируясь в качестве потребителей и, соответственно, не платя по счетам. С другой стороны, некоторые собственники пытаются разными способами обмануть "умные счетчики", которые более точно считать количество используемой электроэнергии.

Специальные службы и единые вычислительные центры проводят постоянный мониторинг и выявляют нарушения, которые могут привести не только недоплате налогов в казну, но и к серьезным техническим сбоям.