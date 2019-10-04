В Великобритании появились дорожки для людей, смотрящих в смартфоны

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Великобритании, в Манчестере, появились дорожки, предназначенные для людей, которые зависают в телефонах, сообщает The Mirror.
Специальные дороги можно увидеть на бульваре Хардмана — одном из самых популярных мест города.
Все мы знаем, что существуют такие люди, которые во время прогулки не отрываются от телефона, а в самом густо заполненном месте города они пришлись очень кстати.
В первую очередь такое нововведение помогает людям не сталкиваться друг с другом.
Согласно изданию, около 65% британцев сталкивались с теми, кто смотрит в телефон. При этом лишь в 38% случаев владельцы смартфонов извинились за столкновение.