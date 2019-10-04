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В Великобритании появились дорожки для людей, смотрящих в смартфоны

В Великобритании появились дорожки для людей, смотрящих в смартфоны

Mirror
В мире
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В первую очередь такое нововведение помогает людям не сталкиваться друг с другом, ведь, по статистике, около 65% британцев врезаются друг в друга на дороге.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Великобритании, в Манчестере, появились дорожки, предназначенные для людей, которые зависают в телефонах, сообщает The Mirror.

Специальные дороги можно увидеть на бульваре Хардмана — одном из самых популярных мест города.

Все мы знаем, что существуют такие люди, которые во время прогулки не отрываются от телефона, а в самом густо заполненном месте города они пришлись очень кстати.

В первую очередь такое нововведение помогает людям не сталкиваться друг с другом.

Согласно изданию, около 65% британцев сталкивались с теми, кто смотрит в телефон. При этом лишь в 38% случаев владельцы смартфонов извинились за столкновение.

Теги:
мобильный телефон, телефон, смартфон, люди, дороги, дорога, разметка, Великобритания, Великобритания



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