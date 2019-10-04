Какая зарплата сделает россиян счастливыми - опрос

Самые высокие ожидания в Москве, Ростове-на-Дону и Владивостоке, а самые низкие - в Липецке, Кирове и Оренбурге.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Согласно опросу жителей Москвы, им для комфортной жизни требуется самая высокая зарплата, сообщает "Российская газета".

Как оказалось, зарплата в 160 тысяч рублей в месяц может сделать счастливым среднестатистического россиянина.

Москвичам для комфортной жизни потребовалось больше - они назвали 212 тысяч рублей.

На втором месте жители Владивостока - 205 тысяч, а в Ростове-на-Дону хотят зарабатывать 200 тысяч рублей.

При этом мужчинам для счастья требуется доход на треть больше, чем женщинам (181 тысяча и 138 тысяч рублей соответственно).

Также оказалось, что чем старше респонденты, тем больше средств для счастья им нужно.

Самые невысокие требования по зарплате в Липецке 124 тысяч рублей, в Кирове 120 тысяч и в Оренбурге - 115 тысяч рублей.

Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.