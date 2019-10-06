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Ребрендинг по-крупному: Нидерланды отказались от своего второго имени

© Sputnik / Артур Александров
В мире
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Внедрение национального ребрендинга начнется в конце года – правительство, совет по туризму и представители бизнеса подписали соглашение по внедрению официального названия страны во все аспекты национальной жизни.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и вместо этого будет использовать только свое настоящее имя – Нидерланды. Это станет частью мер по обновлению глобального имиджа страны, сообщает "The Guardian".

Внедрение национального ребрендинга начнется в конце года – правительство, совет по туризму представители бизнеса подписали соглашение по внедрению официального названия страны во все аспекты национальной жизни, начиная от ассоциаций с местами и заканчивая футбольными командами.

Благодаря ребрендингу власти намерены сместить акценты со знаменитых "визитных карточек" государства: доступных наркотиков, района красных фонарей Амстердама и прочих. В МИДе заявили, что правительство хочет представить Нидерланды "как открытую, изобретательную и инклюзивную страну".

Теги:
Нидерланды, Голландия



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