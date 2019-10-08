При крещении Сэйнт получил имя Григор, Чикаго — Ашхен, а Псалм — Вардан. Смотрите фото в нашей статье.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Ким Кардашьян посетила Армению, где покрестила своих младших детей — Сэйнта, Чикаго и Псалма Уэстов, сообщает Sputnik Армения.

Для церемонии Ким выбрала духовный центр Армянской апостольской церкви — монастырь Первопрестольный святой Эчмиадзин в городе Вагаршапате.

Instagram Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

При крещении Сэйнт получил имя Григор, Чикаго — Ашхен, а Псалм — Вардан.

Instagram Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

Во время этого визита в Армению Ким Кардашьян также примет участие в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий, который пройдет в Ереване. На этом мероприятии звезда выступит с докладом, поделится своим опытом ведения бизнеса и расскажет много интересного о сфере предпринимательства в IT.

Ким неспроста решила крестить своих детей именно в Армении, ведь эта страна является их исторической родиной: её покойный отец Роберт Кардашьян был американцем армянского происхождения в третьем поколении.

Напомним, что первый раз Ким Кардашьян посетила Армению в 2015 году. Тогда звезда вместе с супругом Канье Уэстом и младшей сестрой Хлое нанесла визит, чтобы почтить память жертв геноцида армян.