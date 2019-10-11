Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира 2019 года, сообщает РИА Новости.
Нобелевский комитет присудил приз Абию Ахмеду Али за его старания по достижения мира и международного сотрудничества. В частности, особо отмечались его решительные усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.