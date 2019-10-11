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Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Комитет присудил приз Абию Ахмеду Али за его старания по достижения мира и международного сотрудничества. В частности, особо отмечались его решительные усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира 2019 года, сообщает РИА Новости.

Нобелевский комитет присудил приз Абию Ахмеду Али за его старания по достижения мира и международного сотрудничества. В частности, особо отмечались его решительные усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Учитель физики, кандидат физико-математических наук Султанпаша Музафарова
Фото из личного архива Султанпаши Музафаровой
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Несмотря на то что некоторые могут подумать, что премия присуждена слишком рано, комитет считает, что усилия премьер-министра "заслуживают поощрения и поддержки", говорится в сообщении.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.




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