17:13 13 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Тайфун

На Японию обрушился сильнейший тайфун, погибли 19 человек

© AFP 2018 / STR
В мире
Получить короткую ссылку
67 0 0

Накануне в 12 префектурах, в том числе в Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Жертвами мощного тайфуна "Хагибис" в Японии стали 19 человек, еще 16 пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее СМИ информировали о 14 погибших. Пострадали около 150 человек.

Последствия тайфуна Джеби
© REUTERS / KYODO
Тайфун "Джеби" оставил без электричества свыше 1,2 млн жителей Японии
Тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Такой сильный ветер способен перевернуть грузовик.

Накануне в 12 префектурах, в том числе в Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.

Теги:
погибшие, жертвы, тайфун, Япония



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Back in the USSR: музей советского быта в Екатеринбурге – фото
Охота на "врага" в стратосфере: ночные полеты МиГ-31БМ – видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054