На Японию обрушился сильнейший тайфун, погибли 19 человек

Накануне в 12 префектурах, в том числе в Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Жертвами мощного тайфуна "Хагибис" в Японии стали 19 человек, еще 16 пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее СМИ информировали о 14 погибших. Пострадали около 150 человек.

Тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Такой сильный ветер способен перевернуть грузовик.

Накануне в 12 префектурах, в том числе в Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.