На знаменитую блогершу Катю Адушкину напали с оружием ради лайков

Оказалось, что пранкеры устроили всю эту сценку, чтобы выложить ролик на YouTube и заработать много лайков.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Знаменитый российский блогер Катя Адушкина попала в ужасную ситуацию - на нее напали с пистолетом у подъезда пранкеры, сообщила девушка в своем Instagram.

"Это была самая страшная ситуация в моей жизни. Я выходила утром, как обычно, из спортивного зала домой. Молодой человек (как я потом узнала лет восемнадцати) в розовой толстовке стоял прямо около моего дома. Когда я подошла, он спросил где метро. Я показала ему нужную сторону и прошла, он же пошёл прямо рядом со мной", - написала она.

По словам Адушкиной, парень в итоге напал на нее и сказал "не дрыгаться, все будет хорошо". После чего достал пистолет, угрожая прохожим, которые пытались вмешаться. Досчитав до трех, он не выстрелил, а убежал.

Более того, впоследствии оказалось, что это были пранкеры, которые снимали нападение на камеру ради лайков на YouTube.

Напомним, Катя Адушкина - одна из самых популярных блогеров-подростков в российском Интернете. 15-летняя девочка уже стала лицом косметики, поет и собирает залы, миллионы лайков и подписчиков.