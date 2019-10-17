На знаменитую блогершу Катю Адушкину напали с оружием ради лайков

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Знаменитый российский блогер Катя Адушкина попала в ужасную ситуацию - на нее напали с пистолетом у подъезда пранкеры, сообщила девушка в своем Instagram.
"Это была самая страшная ситуация в моей жизни. Я выходила утром, как обычно, из спортивного зала домой. Молодой человек (как я потом узнала лет восемнадцати) в розовой толстовке стоял прямо около моего дома. Когда я подошла, он спросил где метро. Я показала ему нужную сторону и прошла, он же пошёл прямо рядом со мной", - написала она.
По словам Адушкиной, парень в итоге напал на нее и сказал "не дрыгаться, все будет хорошо". После чего достал пистолет, угрожая прохожим, которые пытались вмешаться. Досчитав до трех, он не выстрелил, а убежал.
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Ребята, после моих утренних сторис мне начали приходить миллионы вопросов об этой ситуации. Я бы хотела сделать один пост, где расскажу все, что случилось. После чего хочется вообще забыть это утро. Это была самая страшная ситуация в моей жизни. Я выходила утром, как обычно, из спортивного зала домой. Молодой человек (как я потом узнала лет восемнадцати) в розовой толстовке стоял прямо около моего дома. Когда я подошла, он спросил где метро. Я показала ему нужную сторону и прошла, он же пошёл прямо рядом со мной. Мне показалось это странным. Я сделала маленькую остановку, и он повторил тоже самое. Тут я поняла, что что-то не так. Хотела ускориться и бежать домой, как он напал и схватил меня. Моя куртка и рюкзак упали прямо на землю (Боже, очень страшно это вспоминать вновь...) Я, понятное дело, начала кричать и изо всех сил вырываться. Прохожие, кто заметил нападение, некоторые убегали сами, другие подошли спрашивать, нужна ли помощь. Он шепчет мне на ухо, что все будет хорошо, и чтобы я не дрыгалась. Я все ещё пытаюсь вырваться и привлекаю прохожих, как этот молодой человек достаёт пистолет. После чего я в шоке и уже ничего не могу сделать. Он направляет оружие на прохожих, угрожая им и мне. Сказать, что я была напугана - НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!!! Он считает до трёх, но пистолет не выстреливает. Тогда мальчик резко отпускает меня и убегает в другую сторону. Я хватаю все свои вещи, лежащие на земле, и забегаю в дверь подъезда. Этот пост не для того, чтобы хайпануть или пожаловаться на жизнь, этот пост предостережение ребятам, которые хотят делать контент для чего узнают адреса и шантажируют артистов. Возможно, ваши действия могут доставить кому-то много страха и негатива, а для кого-то это может быть последней каплей, чтобы человек закрылся в себе и стал боятся людей. Не хочется превращать происшедшее в хайп, устроив шумиху. Но молчать нельзя. Я хочу предостеречь тех, кто делает пранки, чтобы они не переходили черту. Я хочу обратиться ко взрослым и молодым блогерам, чей пример заставляет подростков ощущать безнаказанность - огромные просмотры и все рейтинги не важнее жизни даже одного человека! Продолжение в карусели, свайпайте фотку👉🏻👉🏻👉🏻
Более того, впоследствии оказалось, что это были пранкеры, которые снимали нападение на камеру ради лайков на YouTube.
Напомним, Катя Адушкина - одна из самых популярных блогеров-подростков в российском Интернете. 15-летняя девочка уже стала лицом косметики, поет и собирает залы, миллионы лайков и подписчиков.