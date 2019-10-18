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Facebook без объяснений удалил страницу одного из проектов RT

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Сообщество с рецептами русской кухни, где было около 40 тысяч подписчиков, исчезло без всяких обоснований и предупреждений. Представители социальной сети до сих пор не ответили на запрос информагенства о причине таких действий.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Социальная сеть Facebook удалила страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщил главный редактор проекта Всеволод Пуля.

По его словам, администраторам сначала пришло сообщение об ограничении показов сторис сообщества в ньюсфиде, затем уведомление, что на странице будет указана страна проживания большинства админов. 

"Ещё через день пришло уведомление, что страница снята с публикации. То есть она доступна только для админов, в паблике её нет. Мы начали выяснять, в чём дело. Как всегда нигде никаких конкретных указаний — в профиле висит туманная формулировка: "Возможно, вы нарушили правила Facebook, рассылали спам или воровали контент". И кнопка "Подать апелляцию". Ок, подали", — написал главный редактор проекта в своем профиле.

Вместо ответа страница попросту была удалена, как для пользователей, так и для администраторов

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"Техподдержка молчит, чаты молчат, до Facebook достучаться невозможно", — Заключил он.

Это уже не первая кампания против страниц проектов RT, Sputnik и других проектов, связанных с Россией. В мае в Facebook заявили об удалении около 100 аккаунтов, якобы имеющих отношение к РФ, а в начале года соцсеть удалил около 500 аккаунтов, в том числе семь страниц агентства Sputnik.

Теги:
RT, facebook



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