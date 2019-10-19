Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины

Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир заменили вышедший из строя внешний энергоблок МКС. Их пребывание за бортом длилось, по меньшей мере, 6,5 часов.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Сразу две женщины в пятницу впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Это астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, они меняют вышедший из строя внешний энергоблок МКС, сообщает РИА Новости.

Их пребывание за бортом МКС длилось, по меньшей мере, 6,5 часов.

В НАСА отметили, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.