Медведев отреагировал на заявление министра США об Узбекистане, ЕАЭС и ВТО

Премьер-министр предположил, что, вероятно, "коллегам из-за океана" не нравятся те интеграционные процессы и те соглашения, которые могут подписать Россия и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает применением методов неконкурентной борьбы высказывание министра США об Узбекистане, передает РИА Новости.

Ранее Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу может существенно осложнить процесс присоединения страны ко Всемирной торговой организации.

"Сегодня один из министров... из США... сказал, что сотрудничество между Евразийским союзом и Узбекистаном затруднит присоединение Узбекистана к ВТО. Но что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы, и тем более странно эти заявления слышать от американской администрации, которая всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет торговые войны и по сути дезорганизует международный торговый оборот", - сказал Медведев.

Премьер-министр предположил, что, вероятно, "коллегам из-за океана" не нравятся те интеграционные процессы и те соглашения, которые подписывает Россия на территории своего континента, но, по словам Медведева, вне всякого сомнения эта работа по всем направлениям будет продолжена.

"Президент Узбекистана не тот человек, на которого можно давить, он не будет прогибаться под тем или иным натиском", — отмечал сенатор.

Ранее первый заместитель главы Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, комментируя ситуацию вокруг обсуждения темы ЕАЭС, подчеркивал, что Узбекистан продолжает курс на открытость, но не будет принимать поспешных решений. В первую очередь правительство намерено руководствоваться интересами страны. Что касается возможного давления, то Сафаев тогда заявил, что оно исключено.