Абдулазиз Камилов вспомнил своего учителя

Накануне дня рождения российского и советского дипломата Евгения Примакова министр иностранных дел Узбекистана разместил в социальной сети архивное фото совместной встречи в 1993 году.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Архивное фото 1993 года с Евгением Примаковым разместил на своей странице в социальной сети министр иностранных дел Узбекистана.

© Инстаграм Камилов - Примаков, 1993 год

Публикация приурочена к 90-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля России, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Евгения Примакова.

"29 октября академику Евгению Максимовичу Примакову, крупному ученому–международнику, выдающемуся политику и публицисту, а также блестящему арабисту и замечательному человеку исполнилось бы 90 лет. 1993 год. Встреча директора Службы внешней разведки России и заместителя председателя Службы национальной безопасности Узбекистана. Договорились о координации усилий по вопросам безопасности," - пишет Абдулазиз Камилов.

Известно, что глава МИД Узбекистана защищал свою диссертацию у Евгения Примакова, будучи аспирантом Института востоковедения АН СССР в 1980-м.

Примаков, которого называли человеком, изменившим внешнеполитический курс страны, вызывал всеобщее уважение и признание.

Одним из самых известных эпизодов, связанных с его именем, стал "разворот над Атлантикой". В марте 1999 года Примаков, уже будучи премьером, летел с официальным визитом в США. В знак протеста против начала бомбардировок Югославии он развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву.

Поступок премьер-министра имел не проходящий с годами резонанс.