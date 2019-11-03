Шторм "Амели" оставил без света 100 тысяч домов во Франции

Местные власти рекомендуют по возможности не выходить на улицы и не пользоваться личным транспортом. Читать дальше: https://sputnik.by/incidents/20191103/1043159162/Shtorm-Ameli-ostavil-bez-sveta-100-tysyach-domov-vo-Frantsii.html

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Сто тысяч домов остались без электричества на юго-западе Франции из-за шторма, передает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление компании Enedis.

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"Амели" обрушился на страну в ночь на воскресенье. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра или наводнений в 17 департаментах страны.

По информации телеканала, в бухте города Аркашон в департаменте Жиронда скорость ветра достигает 163 км/ч. Деревья упали на дороги. Местные власти рекомендуют по возможности не выходить на улицы и не пользоваться личным транспортом.

В Вандее – в департаменте на западе республики – сохраняется угроза затопления побережья, тротуаров, подвалов. При этом в департаменте Приморская Шаранта без электричества осталось 5,7 тысячи домов.

Больше всего стихия затронула департаменты Атлантические Пиренеи, Ланды, Жиронда и Дордонь. Утром без электричества оставались около 100 тысяч домов.