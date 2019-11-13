Вышинский прокомментировал уголовное преследование Соловьева на Украине

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Российскому телеведущему Владимиру Соловьеву инкриминируют ту же статью, по которой традиционно преследуют журналистов на Украине, заявил РИА Новости исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Ранее Служба безопасности Украины завела против Соловьева два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины", предусматривающих от 3 до 12 лет лишения свободы.

Как отметил Вышинский, более половины его коллег, преследуемых по политическим мотивам, обвиняются именно по этой статье.

Он также добавил, что инцидент с Соловьевым в очередной раз продемонстрировал, "как обстоят дела сегодня со свободой слова и преследованием журналистов на Украине". По мнению журналиста, "не этого с надеждой ждали после ухода Порошенко из власти".

Сам Соловьев заявил, что не удивлен преследованием, и напомнил, что не имеет гражданства Украины, а трансляция его программ в стране запрещена.

Притеснение журналистов на Украине

Сегодня ситуация с соблюдением прав журналистов и их безопасностью на Украине оставляет желать лучшего. Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств представителей СМИ идет на десятки.

В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олег Бузина, через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства считаются до сих пор не раскрытыми. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.

Кирилл Вышинский провел под стражей больше года. Его обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В конце августа журналиста освободили из-под стражи, в начале сентября он вернулся в Россию.

По данным украинского МВД, с января по сентябрь этого года представители правоохранительных органов зафиксировали 158 преступлений против журналистов.