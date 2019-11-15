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Лалиса Манобан

Названа самая красивая девушка Азии

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Sputnik Узбекистан

Лалиса является не только певицей — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Самой красивой женщиной Азии стала участница музыкального коллектива Blackpink из Южной Кореи Лалиса Манобан, сообщает портал TCCAsia.

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Публикация от LISA (@lalalalisa_m)

Тайка Лалиса Манобан обогнала японскую певицу Сакуру Мияваки (второе место), свою коллегу по группе кореянку Дженни Ким (третье место) и китайскую актрису Анжелу Ян Ин (Angelababy) — четвертое место.

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Публикация от LISA (@lalalalisa_m)

По данным портала, Лалиса является не только певицей — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.

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Публикация от LISA (@lalalalisa_m)

В сентябре 2019 года Лиса пожертвовала 100 000 бат (3 тысячи долларов) пострадавшим от наводнения в Таиланде.

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Публикация от LISA (@lalalalisa_m)

Также артистка и ее мама перечислили денежные средства в фонд Let’s be Heroes Concert foundation для запуска мобильного медицинского отделения, чтобы помочь нуждающимся пациентам получить кардиостимулятор.

Теги:
Южная Корея, рейтинг, красота, модель, девушки, Азия



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