Названа самая красивая девушка Азии

Лалиса является не только певицей — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Самой красивой женщиной Азии стала участница музыкального коллектива Blackpink из Южной Кореи Лалиса Манобан, сообщает портал TCCAsia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LISA (@lalalalisa_m) 21 Сен 2019 в 9:08 PDT

Тайка Лалиса Манобан обогнала японскую певицу Сакуру Мияваки (второе место), свою коллегу по группе кореянку Дженни Ким (третье место) и китайскую актрису Анжелу Ян Ин (Angelababy) — четвертое место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LISA (@lalalalisa_m) 10 Сен 2019 в 1:05 PDT

По данным портала, Лалиса является не только певицей — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LISA (@lalalalisa_m) 8 Сен 2019 в 6:24 PDT

В сентябре 2019 года Лиса пожертвовала 100 000 бат (3 тысячи долларов) пострадавшим от наводнения в Таиланде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LISA (@lalalalisa_m) 25 Авг 2019 в 5:19 PDT

Также артистка и ее мама перечислили денежные средства в фонд Let’s be Heroes Concert foundation для запуска мобильного медицинского отделения, чтобы помочь нуждающимся пациентам получить кардиостимулятор.