Названа самая красивая девушка Азии

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Самой красивой женщиной Азии стала участница музыкального коллектива Blackpink из Южной Кореи Лалиса Манобан, сообщает портал TCCAsia.
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Тайка Лалиса Манобан обогнала японскую певицу Сакуру Мияваки (второе место), свою коллегу по группе кореянку Дженни Ким (третье место) и китайскую актрису Анжелу Ян Ин (Angelababy) — четвертое место.
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По данным портала, Лалиса является не только певицей — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.
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В сентябре 2019 года Лиса пожертвовала 100 000 бат (3 тысячи долларов) пострадавшим от наводнения в Таиланде.
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Также артистка и ее мама перечислили денежные средства в фонд Let’s be Heroes Concert foundation для запуска мобильного медицинского отделения, чтобы помочь нуждающимся пациентам получить кардиостимулятор.