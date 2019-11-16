В Турции задержаны 25 родственников главаря ИГ* Аль-Багдади

После допросов и следственных действий четверо были арестованы по обвинению в пособничестве террористам, остальные будут депортированы из страны.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Власти Турции задержали 25 родственников главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран — ред.) Абу-Бакра аль-Багдади, уничтоженного несколько недель назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру республики.

Аль-Багдади, по данным США, был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии. У РФ до сих пор нет подтверждения этой информации.

"Операции по задержанию родственников аль-Багдади прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности ИГ. Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, остальные родственники убитого главаря ИГ, в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.

Ранее стало известно, что турецкие власти сразу после сообщения о ликвидации главаря террористической организации задержали сестру аль-Багдади — 65-летнюю Расмию Авад, а также несколько членов ее семьи. По мнению экспертов, она могла оказывать помощь боевикам и может многое раскрыть следствию о деятельности организации.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация