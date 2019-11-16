США не придут спасать регион от ИГ* — глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обеспокоен ситуацией в Афганистане и уверен, что даже после ликвидации лидера ИГИЛ* угроза сохраняется не только для Афганистана и стран ЦА, но и для других мировых держав.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Ликвидация лидера ИГ* Аль Багдади не гарантирует стабильности в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Более того, в случае обострения террористической ситуации рассчитывать на помощь США не приходится — уверен глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В интервью изданию "India Today" он подчеркнул, что изгнанные из Сирии террористы рассматривают Афганистан как наиболее подходящую площадку для своего нового плацдарма. В этой связи ИГ* создает угрозу не только для стран ЦА, но и для других государств, включая Индию, Пакистан, Россию и Китай. Только объединив усилия, подчеркнул политик, возможно эффективно противостоять распространению этой угрозы.

"Террористическая группа перемещает свою базу из Сирии и Ирака в Афганистан, где есть территории, которые вызывают большую обеспокоенность у всех. Это реальная угроза не одной стране, а всему региону", — сказал Джавад Зариф.

Министр подчеркнул, что располагает данными о готовящихся сторонники ИГИЛ* операциях в Таджикистане и Узбекистане. При этом иранский дипломат считает, что противостоять угрозе необходимо собственными силами, так как ждать помощи от Вашингтона в случае обострения ситуации не приходится.

"США не придут нас спасать. Мы должны сами помочь себе", — заключил министр.

Один из последних эпизодов, связанных с активизации террористов "Исламского государства", произошел 6 ноября, когда со стороны Узбекистана было совершено нападение на таджикский погранпост "Ишкобод". Группа из 20 боевиков атаковала пограничников. В результате боя были убиты 15 террористов, еще пятеро задержаны. Потери с таджикской стороны составили четверо убитых.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.