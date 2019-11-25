Из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене похищены предметы на млрд евро

Полиция и следственные органы "активно работают над раскрытием данного дела, создана особая комиссия, которая руководит работой на месте преступления.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В ходе ограбления сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене похищены предметы искусства неизмеримой ценности, заявил журналистам перед зданием музея министр внутренних дел Саксонии Роланд Вёллер.

Wertvollste Stücke sind in NY - Milliarden-Wert! Die Schätze im „Grünen Gewölbe“ https://t.co/DtqS7DaV7V — BILD (@BILD) 25 ноября 2019 г.

​"Сегодня "черный день" для культурного наследия Саксонии. В ранние утренние часы многочисленные преступники проникли в "Зеленый свод" и похитили предметы искусства неизмеримой ценности. Речь идет не только о материальной ценности, но и нематериальной, которая является бесценной для Саксонии", - заявил министр, его выступление транслировалось в прямом эфире на телеканале N24.

Он добавил, что "произошла атака на культурное наследие всех саксонцев".

Полиция и следственные органы "активно работают над раскрытием данного дела, создана особая комиссия, которая руководит работой на месте преступления", сказал министр. Он добавил, что "мы сделаем все, чтобы вернуть предметы искусства и схватить преступников".

Полиция Дрездена ранее заявила РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" в городе произошло ограбление, но что именно украли – пока не известно. Преступники пока что находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.

Ранее таблоид BILD сообщил о "крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории". По информации издания, речь идет о похищении "античных украшений на сумму почти в миллиард евро".