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Полицейский у здания Городского дворца Зеленый свод в Дрездене

Из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене похищены предметы на млрд евро

REUTERS / Matthias Rietschel
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Sputnik Узбекистан

Полиция и следственные органы "активно работают над раскрытием данного дела, создана особая комиссия, которая руководит работой на месте преступления.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В ходе ограбления сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене похищены предметы искусства неизмеримой ценности, заявил журналистам перед зданием музея министр внутренних дел Саксонии Роланд Вёллер.

​"Сегодня "черный день" для культурного наследия Саксонии. В ранние утренние часы многочисленные преступники проникли в "Зеленый свод" и похитили предметы искусства неизмеримой ценности. Речь идет не только о материальной ценности, но и нематериальной, которая является бесценной для Саксонии", - заявил министр, его выступление транслировалось в прямом эфире на телеканале N24.

Он добавил, что "произошла атака на культурное наследие всех саксонцев".

Махатма Ганди
© AP Photo / James A. Mills
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Полиция и следственные органы "активно работают над раскрытием данного дела, создана особая комиссия, которая руководит работой на месте преступления", сказал министр. Он добавил, что "мы сделаем все, чтобы вернуть предметы искусства и схватить преступников".

Полиция Дрездена ранее заявила РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" в городе произошло ограбление, но что именно украли – пока не известно. Преступники пока что находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.

Ранее таблоид BILD сообщил о "крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории". По информации издания, речь идет о похищении "античных украшений на сумму почти в миллиард евро".

Теги:
воры, Дрезден, Германия



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