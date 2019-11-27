14:10 27 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Мы скорбим – россияне и украинцы почтили память жертв крушения Boeing 737-800

Названа официальная причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

© Ruptly .
В мире
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/210/48/2104819.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191127/12885391/Nazvana-ofitsialnaya-prichina-krusheniya-Boeing-v-Rostove-na-Donu-v-2016-godu.html

Самолет компании Flydubai, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. На борту находились 55 пассажиров, в том числе гражданка Узбекистана, и 7 членов экипажа. Все они погибли.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону в 2016 году, в которой погибли 62 человека, стала ошибка пилотов. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Цветы, свечи и игрушки: в РФ почтили память жертв крушения Boeing
© Ruptly .
Цветы, свечи и игрушки: в РФ почтили память жертв крушения Boeing

Как отмечается в документе, командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота.

Самолет рухнул при заходе на второй круг "из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании", говорится в заключении специалистов.

В МАК считают, что командир экипажа потерял ситуационную осведомленность ночью, из-за чего в сложных погодных условиях потерял управление в полете. Это, в свою очередь, привело к столкновению самолета с землей.

Начались выплаты родным погибших в авиакатастрофе в Ростове >>

Авиакатастрофе также могла способствовать недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков, говорится в отчете.

Международный аэропорт Ростов-на-Дону. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Опубликована запись переговоров пилота Boeing с диспетчерами

В свою очередь, в компании Flydubai сообщили РИА Новости, что пилоты решили "совершить повторный заход на посадку, получив от диспетчеров сводку с неполными данными о фактической погоде".

Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 55 пассажиров, в том числе гражданка Узбекистана, и 7 членов экипажа. Все они погибли.

По теме

Эксперт: конфликта на борту разбившегося Boeing не было
МАК: действия пилотов привели к крушению Boeing в Ростове
Полицейского из Риги уволят за кощунственный пост о крушении Boeing
Теги:
Крушение, Самолет, Ростов-на-Дону, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
Мощный старт: новый завод способен выпускать 3 тыс. КамАЗов в год
Конкурент Илона Маска: Калашников представил городской электромотоцикл
Бесшумный и экологически чистый: "Калашников" представил городской байк
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться