Названа официальная причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

Самолет компании Flydubai, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. На борту находились 55 пассажиров, в том числе гражданка Узбекистана, и 7 членов экипажа. Все они погибли.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону в 2016 году, в которой погибли 62 человека, стала ошибка пилотов. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как отмечается в документе, командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота.

Самолет рухнул при заходе на второй круг "из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании", говорится в заключении специалистов.

В МАК считают, что командир экипажа потерял ситуационную осведомленность ночью, из-за чего в сложных погодных условиях потерял управление в полете. Это, в свою очередь, привело к столкновению самолета с землей.

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Авиакатастрофе также могла способствовать недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков, говорится в отчете.

В свою очередь, в компании Flydubai сообщили РИА Новости, что пилоты решили "совершить повторный заход на посадку, получив от диспетчеров сводку с неполными данными о фактической погоде".

Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 55 пассажиров, в том числе гражданка Узбекистана, и 7 членов экипажа. Все они погибли.