Почему Узбекистан не открывает автозавод в Кыргызстане? - ответ властей

В Кыргызстане с 1 января 2020 года вступят в силу новые ставки таможенных пошлин на импортные автомобили, ввозимые из третьих стран, которые значительно превышают действующие тарифы.

Вместо японских и немецких машин, к котором граждане Кыргызстана привыкли за многие годы, теперь приходится искать более выгодные варианты.

Даже несмотря на то, что будет два варианта растаможивания авто — в упрощенном и общем порядке, — окончательная стоимость все равно будет очень высокой. Ранее поступали сообщения о том, что Узбекистан намеревался открыть в Кыргызстане два автосборочных завода, однако ни одно производство до сих пор не появилось.

Sputnik Кыргызстан узнал о судьбе этих проектов. На вопросы ответил директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адилбек уулу.

SPUTNIK / ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адилбек уулу

— В связи с новыми условиями импорта машин обещание властей Узбекистана открыть в нашей стране автосборочные заводы кажется весьма актуальным. Как сегодня обстоят дела с этими планами?

— Действительно, еще в 2017 году узбекская сторона заявила о намерении открыть в Кыргызстане заводы по сборке автомобилей и стиральных машин. В Ошской области в прошлом году начало работу совместное предприятие Artel, которое успешно выпускает "стиралки". А вот вопрос с автосборочными заводами пока не решен, есть некоторые проблемы.

Во-первых, узбекская сторона потребовала освободить ее от налогов. Во-вторых, соседи хотят, чтобы собранным у нас автомобилям отдавали предпочтение при проведении госзакупок. Я их отлично понимаю, ведь любой, кто производит товар, хочет найти клиента. Но в соответствии с действующим законодательством такие вопросы нельзя решить за один день.

— То есть возникли проблемы с нашей стороны?

— И да, и нет. Надо понимать, что с момента обретения независимости в Кыргызстане не было ни заводов по сборке автомобилей, ни заводов по их производству. Да, при Советском Союзе здесь собирали машины, но только грузовые. Именно поэтому у нас нет ни одного закона в данной сфере, то есть мы не можем выдавать сертификаты о том, что автомобили собраны или произведены в Кыргызстане.

Вы спросите: а что мешает? Принимайте законы и начинайте собирать... Но есть один нюанс: даже в таком случае техника, собранная здесь, будет попадать на рынок как произведенная в Узбекистане. Чтобы утверждать, что она произведена в Кыргызстане, необходимо изготавливать тут хотя бы 50 процентов запчастей и используемых материалов. Как вы понимаете, сегодня у нас нет такой возможности.

Кроме того, чтобы техника была с маркировкой "Произведено в Кыргызстане", нужно получить на каждую машину VIN-код (идентификационный номер автомобиля). Для этого надо пройти регистрацию согласно международным стандартам. И даже если будут подготовлены все соответствующие документы, потребуется немало времени для их утверждения. Сейчас Министерство экономики и другие ведомства активно работают в этом направлении.

— То есть в ближайшее время ситуация на авторынке не изменится?

— Республике было бы выгодно свое автомобильное производство, и я надеюсь, что продвижение в этом вопросе будет...

— С узбекскими автопроизводителями у нас сотрудничает государство?

— Мы провели переговоры с ассоциацией "Узавтосаноат", после чего нашлись местные бизнесмены, готовые сотрудничать. У государства пока нет возможности "влиться" в такое производство.

— Теперь об инвестициях в других сферах. Какую пользу в этом плане получил Кыргызстан от вступления в ЕАЭС?

— После присоединения к союзу КР стала интересна некоторым странам. В нашу республику начали активно инвестировать российские и казахстанские бизнесмены, да и ввозимых товаров теперь намного больше.

С другой стороны, чем больше мы импортируем, тем больше денег уходит из республики. Но именно это обстоятельство стимулирует наших предпринимателей — они стараются выйти на внешний рынок, занять свою нишу в экспортных секторах.

Есть поддержка и со стороны государства, однако пока этих усилий все-таки недостаточно. Сегодня бизнесменам нужна комплексная и адресная помощь.