Американские критики назвали ТОП-10 лучших и худших фильмов 2019 года

Примечательно, что фильм "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино одновременно оказался и в одном, и в другом рейтинге.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Популярный кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал 10 лучших фильмов 2019 года.

На первом месте оказалась картина Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питом в главных ролях.

За ней следует криминальный триллер "Неограненные драгоценности" с Адамом Сэндлером. По мнению кинокритика, актеру удалось воплотить на экране "потрясающий портрет и уверенности в себе, и ненависти к себе".

Замыкает тройку лидеров фильм Греты Гервиг "Маленькие женщины". Критик назвал эту картину лучше экранизацией одноименного романа Луизы Мэй Олкотт.

В список лучших кинокартин уходящего года также попали "Ирландец" Мартина Скорсезе и французский фильм "Портрет девушки в огне", ставший сенсацией на Каннском фестивале – картина получила приз фестиваля за лучший сценарий.

Также в топ-10 вошли лауреат кинофестиваля Сандэнс "Последний черный в Сан-Франциско", фильм "Ford против Ferrari", историческая драма "1917", фильм "Отверженные" и скандинавская картина "Безнадежное дело Хаммаршельда".

Ранее американские критики составили Топ-10 худших фильмов 2019 года. В этом рейтинге почетное третье место заняли "последние полчаса "Однажды в… Голливуде". Критикам не понравилось, как Тарантино переписал историю преступлений Чарльза Мэнсона.

В списке худших также оказались "Дамбо" Тима Бертона, "Стекло", "Лакиша", "Люди в черном: Интернэшл", "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк, "Море соблазна", "Рокетмен" и ужастик "Проклятие Аннабель 3".