В Москве отреагировали на заявления Японии, вернуть им все Курилы

Представители японской оппозиции заявили о том, что РФ стоило бы вернуть всю гряду Курильских островов. В Совете Федерации и Госдуме России подобные заявления вызвали лишь недоумение и разочарование.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Очередные заявления японской стороны по решению курильского вопроса лишь отдаляют заключение мирного договора с этой страной, уверен российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее представитель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио имеет права на все Курильские острова, поэтому мирный договор, подписанный в Сан-Франциско нельзя считать справедливым.

"Не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез. Оно, на мой взгляд, продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны", — заметил Клинцевич РИА Новости.

Он добавил, что в РФ нет сомнений, что Курилы - неотделимая часть страны, а все спекуляции на данную тему неуместны.

В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков назвал бессмысленным возвращение к этой теме. учитывая позицию Токио по некоторым вопросам и нарушения достигнутых договоренностей по коллективной безопасности.

"Возвращаться к этой дискуссии нет никакого смысла. Все вопросы, которые рассматривались по завершении Второй Мировой войны, рассматривались с точки зрения коллективной безопасности на будущее. Люди не только руководствовались прошлым, не собирались никому мстить, а собирались выстроить такую систему международных отношений, которая бы защищала от новых угроз. И когда часть договорённостей была нарушена, на территории Японии появились американские военные базы, не упраздненные до сих пор, это вообще лишает всякого смысла разговор об этой проблеме", — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что у японских коллег достаточно широкие связи с коммунистами из других государств, а также довольно объективный взгляд на международную повестку.

Переговоры по поводу заключения мирного договора между Россией и Японией продолжаются много лет. Очередной импульс им должна была придать встреча Владимира Путина и японского премьера в ноябре 2018 года. Тогда официальный Токио выразил желание ускорить процесс подписания, но к компромиссному варианту страны пока не пришли.