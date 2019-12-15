В Москве отреагировали на заявления Японии, вернуть им все Курилы

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Очередные заявления японской стороны по решению курильского вопроса лишь отдаляют заключение мирного договора с этой страной, уверен российский сенатор Франц Клинцевич.
Ранее представитель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио имеет права на все Курильские острова, поэтому мирный договор, подписанный в Сан-Франциско нельзя считать справедливым.
"Не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез. Оно, на мой взгляд, продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны", — заметил Клинцевич РИА Новости.
Он добавил, что в РФ нет сомнений, что Курилы - неотделимая часть страны, а все спекуляции на данную тему неуместны.
В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков назвал бессмысленным возвращение к этой теме. учитывая позицию Токио по некоторым вопросам и нарушения достигнутых договоренностей по коллективной безопасности.
Депутат добавил, что у японских коллег достаточно широкие связи с коммунистами из других государств, а также довольно объективный взгляд на международную повестку.
Переговоры по поводу заключения мирного договора между Россией и Японией продолжаются много лет. Очередной импульс им должна была придать встреча Владимира Путина и японского премьера в ноябре 2018 года. Тогда официальный Токио выразил желание ускорить процесс подписания, но к компромиссному варианту страны пока не пришли.