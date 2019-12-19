Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено - фото

Ростехнадзор заявил о полной технологической готовности 19-километровой железнодорожной части Крымского моста. Первый пассажирский поезд отправится в путь уже 25 декабря.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Федеральное дорожное агентство Крымский мост

"Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", — говорится в пресс-релизе агентства.

Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору подтвердила "технологическую готовность" объекта.

Федеральное дорожное агентство Крымский мост

Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Сейчас на мосту тестируют больше двух тысяч энергосберегающих светодиодов — когда состав будет ехать по мосту, специальные арки будут подсвечиваться в цвета флага России.

Крымский мост Федеральное дорожное агентство

Крымский мост Федеральное дорожное агентство

Крымский мост Федеральное дорожное агентство 1 / 3 Федеральное дорожное агентство Крымский мост

Кроме того, специалисты проверяют железнодорожную автоматику (это 158 путевых ящиков и 500 километров кабелей связи), с помощью которых можно в режиме реального времени следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и интервалы.

Ожидается, что официально новую железную дорогу откроют уже 25 декабря. Она соединит Крым с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Ростовом-на-Дону и другим городами.

В торжественной церемонии, по данным СМИ, примет участие российский лидер Владимир Путин.

Сам Крымский мост длиной 19 километров открыли в мае 2018-го, год спустя в эксплуатацию ввели автомобильную часть моста.