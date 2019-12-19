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Крымский мост

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено - фото

Федеральное дорожное агентство
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Ростехнадзор заявил о полной технологической готовности 19-километровой железнодорожной части Крымского моста. Первый пассажирский поезд отправится в путь уже 25 декабря.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Крымский мост
Федеральное дорожное агентство
Крымский мост
"Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", — говорится в пресс-релизе агентства.

Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору подтвердила "технологическую готовность" объекта.

Крымский мост
Федеральное дорожное агентство
Крымский мост

Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Сейчас на мосту тестируют больше двух тысяч энергосберегающих светодиодов — когда состав будет ехать по мосту, специальные арки будут подсвечиваться в цвета флага России.

  • Крымский мост
    Крымский мост
    Федеральное дорожное агентство
  • Крымский мост
    Крымский мост
    Федеральное дорожное агентство
  • Крымский мост
    Крымский мост
    Федеральное дорожное агентство
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Федеральное дорожное агентство
Крымский мост

Кроме того, специалисты проверяют железнодорожную автоматику (это 158 путевых ящиков и 500 километров кабелей связи), с помощью которых можно в режиме реального времени следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и интервалы.

© Sputnik / Андрей Крылов
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Ожидается, что официально новую железную дорогу откроют уже 25 декабря. Она соединит Крым с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Ростовом-на-Дону и другим городами.

В торжественной церемонии, по данным СМИ, примет участие российский лидер Владимир Путин.

Сам Крымский мост длиной 19 километров открыли в мае 2018-го, год спустя в эксплуатацию ввели автомобильную часть моста.

Теги:
Железная дорога, мост, Крым, Россия



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