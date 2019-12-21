Представитель ОБСЕ отреагировал на притеснения журналистов Sputnik Эстония

Власти Эстонии угрожают работникам Sputnik в этой стране возбуждением уголовных дел, если они не прекратят работать на это СМИ. Представитель ОБСЕ Арлем Дезир призвал Таллинн не нарушать права представителей иностранной прессы.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал официальный Таллин воздержаться от ограничений работы Sputnik Эстония, сообщает телеграм-канал Sputnik. Ближнее зарубежье.

Сотрудники Sputnik получили прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел от Департамента полиции и погранохраны страны, если они до конца этого года не прекратят сотрудничество с этим изданием.

I wrote to #Estonia authorities about measures targeting journalists of Sputnik Estonia following individual sanctions against Mr Kiselev. I encourage authorities to refrain from unnecessary limitations on the work of foreign media which can affect the free flow of information. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) December 21, 2019

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"Я написал властям Эстонии о мерах, направленных против журналистов Sputnik Эстония после введения индивидуальных санкций против (гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия) Киселева. Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", – написал Арлем Дезир в Twitter-аккаунте своего офиса.

Свои действия против журналистов агенства Sputnik Эстония власти мотивировали введенными в марте 2014 года санкциями в отношении отдельных физических и юридических лиц в связи с ситуацией вокруг вхождения Крыма в состав России.