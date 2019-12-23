Обмен пленными в Донбассе пройдет по формуле "всех на всех"

В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена - декриминализация передаваемых лиц. Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Обмен пленными в Донбассе пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных", заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник.

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.

"В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена - декриминализация передаваемых лиц. Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена. Обмен проведут по формуле "всех установленных на всех установленных", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Акция обмена пленными прошла между Киевом и Донецком при поддержке РФ >>

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.