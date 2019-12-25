Европейцы хотят дружить с Россией, показали результаты опроса

Согласно исследованию, улучшений в отношениях между РФ и Евросоюзом желают более 70% жителей Старой Европы.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Международный опрос "Sputnik. Мнения", проведенный старейшим французским исследовательским агентством IFop для Sputnik News, показал, что, в основном, европейцы позитивно относятся к России и не против нормализации отношений с ней.

Так, отвечая на вопрос "В результате санкций и контрсанкций политические и экономические отношения между Россией и Европейским союзом продолжают ухудшаться. Хотели бы вы, чтобы отношения между ЕС и РФ улучшились в ближайшем будущем?", 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев высказались за "оттепель" в отношениях с Россией.

Примечательно, что во всех четырех странах подобных взглядов придерживается больше мужчин, чем женщин. В частности, если во Франции за потепление высказался 81% мужчин, то среди женщин таких лишь 68%. В Германии дела обстоят получше: 88% мужчин и 81% женщин хотели бы улучшения отношений между Россией и ЕС.

© Sputnik / Данные опроса в Европе

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Между тем, согласно результатам исследования, противниками этого гораздо чаще становятся граждане со средним или низким уровнем образования. Также охотнее выступают против потепления представители молодого поколения (до 35 лет).

Опрос был проведен компанией IFop для Sputnik News в рамках проекта "Sputnik. Мнения" (Sputnik. Polls) с 2 по 15 октября 2019 года во Франции, Великобритании, Германии и Италии.

Своим мнением поделились 4 012 человек (примерно по 1000 в каждой стране) старше 18 лет.

Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии.

Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.