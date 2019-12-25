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Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы

Европейцы хотят дружить с Россией, показали результаты опроса

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Согласно исследованию, улучшений в отношениях между РФ и Евросоюзом желают более 70% жителей Старой Европы.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Международный опрос "Sputnik. Мнения", проведенный старейшим французским исследовательским агентством IFop для Sputnik News, показал, что, в основном, европейцы позитивно относятся к России и не против нормализации отношений с ней.

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Так, отвечая на вопрос "В результате санкций и контрсанкций политические и экономические отношения между Россией и Европейским союзом продолжают ухудшаться. Хотели бы вы, чтобы отношения между ЕС и РФ улучшились в ближайшем будущем?", 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев высказались за "оттепель" в отношениях с Россией.

Примечательно, что во всех четырех странах подобных взглядов придерживается больше мужчин, чем женщин. В частности, если во Франции за потепление высказался 81% мужчин, то среди женщин таких лишь 68%. В Германии дела обстоят получше: 88% мужчин и 81% женщин хотели бы улучшения отношений между Россией и ЕС.

Данные опроса в Европе
© Sputnik /
Данные опроса в Европе

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Между тем, согласно результатам исследования, противниками этого гораздо чаще становятся граждане со средним или низким уровнем образования. Также охотнее выступают против потепления представители молодого поколения (до 35 лет).

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© Foto : из личного архива Евгения Беня
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Опрос был проведен компанией IFop для Sputnik News в рамках проекта "Sputnik. Мнения" (Sputnik. Polls) с 2 по 15 октября 2019 года во Франции, Великобритании, Германии и Италии.

Своим мнением поделились 4 012 человек (примерно по 1000 в каждой стране) старше 18 лет.

Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии.

Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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Теги:
отношения, Европа, Россия



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