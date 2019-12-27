19:33 27 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Срочно:
Самолет Ил-114-100

В России возродят выпускавшийся в Узбекистане Ил-114

© Sputnik / Сергей Гавриленко
В мире
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/120/52/1205212.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191227/13120917/V-Rossii-vozrodyat-vypuskavshiysya-v-Uzbekistane-Il-114.html

Серийное производство самолетов намечено на 2023 год. Планируется, что ежегодно будут выпускаться до 12 лайнеров.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Самолет Ил-114, ранее выпускавшиеся в Узбекистане, совершит свой первый вылет уже в 2020 году. Об этом заявил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24".

"2020 год — это год премьер. Поднимется впервые самолет Ил-114 — впервые его производство освоено здесь, в России. Первый вылет будет в начале года. Самолет Ил-96−300, это глубоко модернизированный Ил-96, тоже в этом (2020. – Sputnik) году поднимется", — отметил он.

Ожидается, что серийное производство Ил-114 в РФ начнется в 2023 году. Планируется, что каждый год будут выпускаться до 12 самолетов.

Ил-114 был спроектирован еще в восьмидесятые годы прошлого века, причем в Узбекистане было выпущено порядка 20 машин. Предполагалось, что будет создано серийное производство (хотели выпускать до ста лайнеров в год), но в девяностых до дела так и не дошло.

Самолет Ил-114 Т на территории Ташкентского механического завода
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Самолет Ил-114 Т на территории Ташкентского механического завода

Самолет выпускался мелкосерийно на Ташкентском механическом заводе до 2012 года, пока авиастроительное предприятие не перестало существовать.

Семь самолетов эксплуатировались в авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" до 1 мая 2018 года.

В июле 2014 года российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос организации серийного производства самолета Ил-114 в РФ. В 2017 стало известно о начале подготовки выпуска самолетов на заводе российской корпорации МиГ.

По теме

Авиакомпания "Якутия" хочет выкупить самолеты Ил-114-100 у UzAirways
Узбекистон хаво йуллари прекратила эксплуатацию Ил-114
Новая модель Ил-114-300 будет выпущена до 2021 года
Теги:
Россия, Самолет, производство, Ил-114



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места трагедии
Пассажирский самолет рухнул в Алматы: 14 человек погибли
В Казахстане разбился самолет Bek Air — видео с места ЧП
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах пройдут повторные выборы — список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться