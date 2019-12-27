В России возродят выпускавшийся в Узбекистане Ил-114

Серийное производство самолетов намечено на 2023 год. Планируется, что ежегодно будут выпускаться до 12 лайнеров.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Самолет Ил-114, ранее выпускавшиеся в Узбекистане, совершит свой первый вылет уже в 2020 году. Об этом заявил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24".

"2020 год — это год премьер. Поднимется впервые самолет Ил-114 — впервые его производство освоено здесь, в России. Первый вылет будет в начале года. Самолет Ил-96−300, это глубоко модернизированный Ил-96, тоже в этом (2020. – Sputnik) году поднимется", — отметил он.

Ожидается, что серийное производство Ил-114 в РФ начнется в 2023 году. Планируется, что каждый год будут выпускаться до 12 самолетов.

Ил-114 был спроектирован еще в восьмидесятые годы прошлого века, причем в Узбекистане было выпущено порядка 20 машин. Предполагалось, что будет создано серийное производство (хотели выпускать до ста лайнеров в год), но в девяностых до дела так и не дошло.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Самолет Ил-114 Т на территории Ташкентского механического завода

Самолет выпускался мелкосерийно на Ташкентском механическом заводе до 2012 года, пока авиастроительное предприятие не перестало существовать.

Семь самолетов эксплуатировались в авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" до 1 мая 2018 года.

В июле 2014 года российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос организации серийного производства самолета Ил-114 в РФ. В 2017 стало известно о начале подготовки выпуска самолетов на заводе российской корпорации МиГ.