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#СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото

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  • Мария Захарова на мероприятии в поддержку #SputnikEstonia
  • Сотрудница дирекции Sputnik Ближнее зарубежье во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева во время флешмоба в поддержку #SputnikЭстония
  • Сотрудница Sputnik во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Андрей Благодыренко во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
  • Директор по иновещанию агентства Турал Керимов во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Директор по коммуникациям МИА Россия сегодня Пётр Лидов во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
  • Символ флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Директор агентства Sputnik Грузия во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония Оксана Воинцева
  • Редактор-переводчик Миари Мустафа Ахмад во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Sputnik Молдова в поддержку Sputnik Эстония
  • Сотрудник дирекции Sputnik Ближнее зарубежье во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Сотрудница дирекции Sputnik Ближнее зарубежье во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Участники флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Сотрудница дирекции Sputnik Ближнее зарубежье в поддержку Sputnik Эстония
  • Российский журналист, политический деятель Евгений Примаков во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
  • Руководитель Baltnews Андрейс Стариковс во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония
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© Sputnik /
Мария Захарова на мероприятии в поддержку #SputnikEstonia.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1312/71/13127130.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191229/13128334.html

Журналисты в разных странах ближнего зарубежья провели акцию, встав на защиту сотрудников агентства Sputnik Эстония. К акции присоединилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Редакции агентства Sputnik в разных странах присоединились к флешмобу, организованному в поддержку сотрудников Sputnik Эстония, которым власти угрожают уголовным преследованием.

Символом флешмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Елена Черышева
Sputnik / Вадим Анцупов
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Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня".

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

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