СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото

Журналисты в разных странах ближнего зарубежья провели акцию, встав на защиту сотрудников агентства Sputnik Эстония. К акции присоединилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Редакции агентства Sputnik в разных странах присоединились к флешмобу, организованному в поддержку сотрудников Sputnik Эстония, которым власти угрожают уголовным преследованием.

Символом флешмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня".

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.