СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1312/71/13127130.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/world/20191229/13128334.html
Журналисты в разных странах ближнего зарубежья провели акцию, встав на защиту сотрудников агентства Sputnik Эстония. К акции присоединилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Редакции агентства Sputnik в разных странах присоединились к флешмобу, организованному в поддержку сотрудников Sputnik Эстония, которым власти угрожают уголовным преследованием.
Символом флешмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня".
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.