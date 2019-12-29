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Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

На Донбассе завершился обмен пленными — более ста человек вернутся домой

© Sputnik / Валерий Мельников
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В районе Горловки прошла процедура передачи пленных со стороны ДНР и Киева. В общей сложности 112 человек смогут вернуться домой.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Донецкой области завершился обмен пленными между ДНР и украинскими властями. По данным омбудсмена самопровозглашенной республики Дарьи Морозовой, Киев передал 61 человека, представители ополченцев - 51 задержанного, передает РИА Новости.

Это первый за два года обмен пленными.

 

"Мы смогли осуществить обмен всех установленных на всех установленных. Процесс обмена закончился... ДНР передала 51 человека, четверо отказались (возвращаться на подконтрольную Киеву территорию - ред.). Мы забрали 61 человека. Пока процесс на сегодня завершен", - сказала Морозова журналистам.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© Sputnik / Валерий Мельников
Киев и Донбасс начали процедуру обмена пленными
Ранее было объявлено, что процедура обмена будет проходить в формате "всех на всех". Затем появились сообщения, что около 20 человек со стороны официального Киева отказались возвращаться на территорию ДНР, оставшись на подконтрольных украинским властям территориях.

В апреле 2014 года украинские военные начали операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота, произошедшего в стране в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Теги:
пленные, ДНР, Украина



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