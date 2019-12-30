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Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой в Москве

Скандал набирает обороты: задержаны организаторы концерта псевдо-Юлдуз Усмановой

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Сотрудники правоохранительных органов допросили всех организаторов фальшивого концерта Юлдуз Усмановой, один из мужчин был задержан.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали организаторов концерта лже-Юлдуз Усмановой, сообщает "Вести.uz" со ссылкой на МВД республики.

Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой в Москве
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В ведомстве сообщили о задержании всех причастных к организации концерта, однако пока арестован только один мошенник - Саиджон Ганиев.

Напомним, скандальный концерт "Юлдуз Усмановой" состоялся в прошлый вторник.

По словам очевидцев, псевдо-артистка старалась сымитировать манеру поведения и пения узбекской примадонны, из-за чего присутствовавшие не сразу раскрыли обман.

Однако фанаты заметили, что на сцене выступает вовсе не их любимица, а мужчина в парике и блестящем платье.

Оказалось, что за этим образом скрывался узбекский пародист Рустамходжа Усмонов.

Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой в Москве
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Впрочем, он заверил, что его тоже обманули: артист и не подозревал, что его на полном серьезе будут выдавать за народную артистку и брать за это с людей деньги.

За концерт фальшивой Юлдуз Усмановой жители Истаравшана в общей сумме отдали мошенникам 110 тысяч сомони (примерно 11,5 тысячи долларов).

По словам помощника народной артистки, об этом концерте Усманова ничего не знала. Сейчас звезда активно готовится к презентации нового альбома в Узбекистане.

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Теги:
Концерт, певица, Таджикистан, Юлдуз Усманова



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