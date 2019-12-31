Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Экипаж станции уже нарядил ёлку и поздравил всех жителей нашей необъятной планеты с наступающим 2020 годом.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Работающие на Международной космической станции (МКС) космонавты и астронавты отметят наступление Нового года 15 раз, сообщили в "Роскосмосе".

"Первого января 2020-го космонавты пролетят за сутки 15 полных суточных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу — над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона над Атлантическим океаном", - говорится в сообщении.

В 2018-м экипаж станции встретил Новый год 16 раз из-за сложившихся баллистических условий.

Сейчас на МКС находятся космонавты из России, США и Италии: Алексей Овчинин, Александр Скворцов, Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган и Лука Пармитано.

Ранее экипаж МКС нарядил ёлку на борту и подготовился к встрече 2020 года.

А накануне российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка записали новогоднее поздравление.

"Мы хотим, чтобы каждый из вас, как и мы, запомнил в этом году самое лучшее, оставив позади плохое. Давайте вместе пожелаем друг другу новых достижений, удивительных открытий, радости и счастья, здоровья и благополучия", - сказали космонавты.