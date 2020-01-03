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Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 25 ноября Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС.

В Британии Крым назвали российским

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Это возмутило посольство Украины в Лондоне, которое потребовало от британцев исправить материал, призвав не вводить читателей в заблуждение.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Известный британский журнал Good Housekeeping в одной из статей назвал Крым российским. На это указало посольство Украины в Лондоне в Facebook.

Материал издания был посвящен путешествию по России на поезде с конечной остановкой в Крыму. В тексте также упоминалось о введении в эксплуатацию Крымского моста.

Дипмиссия призвала СМИ "не вводить читателей в заблуждение" относительно принадлежности полуострова, решительно заявив, что "Крым – это Украина".

Крымский политолог, председатель Крымской молодежной ассоциации политологов Владислав Ганжара
Политолог рассказал о символической и практической пользе Крымского моста

Ранее МИД Украины раскритиковал открытие железнодорожной части моста через Керченский пролив, заявив о нарушении Россией норм международного права.

Месяц назад Киев жестко раскритиковал слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о легитимном вхождении Крымского полуострова в состав России. Как заявила пресс-секретарь МИД Украины Катерины Зеленко, украинская сторона глубоко обеспокоена тем, что Токаев отрицает "аннексию" Крыма.

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Теги:
СМИ, Великобритания, Крым, Крымский мост, Украина, Россия



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