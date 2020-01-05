Парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных войск из страны

Власти этой страны настаивают на полном выводе иностранных войск со своей территории. По мнению главы правительства Ирака - в сложившейся ситуации это наиболее приемлемое решение.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Парламент Ирака поддержал предложение исполняющего обязанности премьер-министра страны и проголосовал за выход из коалиции иностранных государств по борьбе ИГ*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Это решение по сути означает полный вывод всех иностранных войск с территории Ирака.

"Прекращение присутствия иностранных военных — самое лучшее решение, несмотря на внутренние и внешние трудности", — сказал премьер, чье выступление транслировал спутниковый телеканал Sky News Arabia.

При этом он уточнил, что есть два варианта развития событий: одномоментный окончательный вывод всех иностранных военных или же постепенный с сохранением за ними определенных функций.

"Как премьер-министр и верховный главнокомандующий я рекомендую первый вариант. Несмотря на те внешние и внутренние трудности, с которыми мы можем столкнуться, этот вариант принципиально лучше для Ирака… Это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела", - сказал Абдель Махди.

Предложение главы правительства было парламентариями поддержано.

Ситуация накалилась после акций протеста в Ираке. Третьего января вооруженные силы США провели спецоперацию в аэропорту Багдада, в ходе которой был ликвидрован иранский генерал Сулеймани. Действия Вашингтона спровоцировали многотысячные митинги в Тегеране, а сама республика уже обратилась в Совет Безопасности ООН.

Ирак также воспринял случившееся как акт агрессии американских военных и нарушение суверенитета страны.

В МИД РФ осудили действия Вашингтона. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, убийство генерала Сулеймани приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта в этом регионе.

В ночь на 3 января в результате спецоперации США был убит генерал Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В ответ на это верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Вашингтону местью. Дональд Трамп в свою очередь заявил, что в случае атак на американские объекты США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.

*ИГ — Исламское государство — запрещенная на территории РФ и в ряде других стран организация.