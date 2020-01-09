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Ученый микробиолог в процессе исследований. Архивное фото

Причиной загадочной вспышки пневмонии в Китае стал новый вирус

James Gathany
В мире
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Sputnik Узбекистан
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Пока эксперты не нашли признаков того, что инфекция передается от человека к человеку. Примечательно, что часть пациентов работали на оптовом рынке морепродуктов.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вирус. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В ходе лабораторных исследований специалисты обнаружили новый вид коронавируса, который и является возбудителем ранее неизвестной формы заболевания.

"После испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса", — сообщила группа экспертов.

Сейчас врачам необходимо провести дальнейшее эпидемиологическое расследование и изучить клинические проявления заболевания. Разработка лекарства против нового штамма коронавируса может занять несколько лет.

Проведение исследования в лаборатории
© CC0 / pixabay
В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии

Пока что никаких признаков того, что инфекция передается от человека к человеку, не найдено. Известно, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов (его работа позднее была прекращена), следовательно, есть вероятность, что они могли подхватить вирус при контакте с животными или же при употреблении в пищу сырых морепродуктов.

До сих пор было известно шесть видов коронавируса, два из которых угрожают человеку тяжелыми респираторно-вирусными заболеваниями.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Жертвами стали 59 человек. Под наблюдением врачей остаются 163 человека, которые контактировали с больными.

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Теги:
врачи, здоровье, вирус, Китай



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