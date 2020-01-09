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Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку

Аватар-кар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку

© AFP 2018 / MARIO TAMA
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Новинка носит название VISION AVTR и является воплощением идеи экологии и взаимодействия пассажиров с авто как с живым организмом.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Компания Mercedes-Benz представила новый электрокар "Аватар", сообщает The Verge.

"Новинка носит название VISION AVTR и является воплощением идеи экологии и взаимодействия пассажиров с авто как с живым организмом", - говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что на необычную эстетику их вдохновили именно симбиотические отношения героев фильма "Аватар".

Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку
© AFP 2018 / MARIO TAMA
Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку

Корпус автомобиля изготовлен из экологичных и перерабатываемых материалов. Сиденья отделаны микрофиброй, которая не должна изнашиваться в течение всего срока службы авто, а пол изготовлен с применением карууна – быстрорастущего ротанга, поставляемого из Индонезии.

Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку
© AFP 2018 / MARIO TAMA
Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку

Питаться автомобиль должен от органической аккумуляторной батареи на основе графена. 

В задней части авто размещены 33 разнонаправленных "поверхностных элемента", как их описывают в Mercedes. Они, подобно чешуйкам рептилий, могут трепетать и волнообразно двигаться.

Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку
© AFP 2018 / DAVID MCNEW
Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку

Более того, автомобиль получил возможность считывать пульс и дыхание пассажира, а также транслировать его с помощью подсветки и вибрации сидений.

Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку
© AFP 2018 / ROBYN BECK
Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку

У концепт-кара нет рулевого колеса и педалей, только биоджойстик на центральной панели. Водителю нужно положить на него руку, а, распознав пульс, авто заведется само. Фирменное шасси позволяет машине передвигаться вперед, назад и боком под углом 30 градусов.

Машина оснащена электрическим мотором мощностью в 350 киловатт и аккумулятором с запасом хода на 700 километров. 

Теги:
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