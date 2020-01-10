Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Компания Apple объявила конкурс на лучшие ночные снимки, сделанные на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, сообщается на официальном сайте.
Фотографии победителей конкурса опубликуют на официальной странице Apple. Авторы снимков получат возможность увидеть свои творения на билбордах компании.
В конкурсе участвуют фотографии, сделанные на iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max в режиме Night Mode. Их нужно выложить в Instagram или Twitter с тегами #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge.
В состав жюри вошли нью-йоркский фотограф и лауреат премии World Press Photo Малин Фезехай, фотограф и режиссёр из Бруклина Тайлер Митчелл, сотрудник Королевского общества искусств Сара Ли, пекинский фотограф Алексви и обладатель многочисленных фотопремий Даррен Со.
К рассмотрению принимаются работы, опубликованные до 29 января 2020 года. Имена пяти победителей объявят 4 марта.