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Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков

Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков

Apple
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200110/13184397/Apple-obyavila-konkurs-luchshikh-nochnykh-snimkov.html

В конкурсе участвуют фотографии, сделанные на iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max в режиме Night Mode.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Компания Apple объявила конкурс на лучшие ночные снимки, сделанные на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, сообщается на официальном сайте.

Фотографии победителей конкурса опубликуют на официальной странице Apple. Авторы снимков получат возможность увидеть свои творения на билбордах компании.

Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков
Apple
Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков

В конкурсе участвуют фотографии, сделанные на iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max в режиме Night Mode. Их нужно выложить в Instagram или Twitter с тегами #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge.

Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков
Apple
Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков

В состав жюри вошли нью-йоркский фотограф и лауреат премии World Press Photo Малин Фезехай, фотограф и режиссёр из Бруклина Тайлер Митчелл, сотрудник Королевского общества искусств Сара Ли, пекинский фотограф Алексви и обладатель многочисленных фотопремий Даррен Со.

Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков
Apple
Компания Apple объявила конкурс лучших ночных снимков

К рассмотрению принимаются работы, опубликованные до 29 января 2020 года. Имена пяти победителей объявят 4 марта.

 

Теги:
Культура, искусство, конкурс фотографий, фотоконкурс, лучшее фото, фотоаппарат, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотограф, фото, Apple



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