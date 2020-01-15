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Силуэт человека с ножом в руке

Осторожно, холодное оружие: в Британии выпустили ножи с тупыми концами

© CC0 / pixabay
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200115/13225912/Ostorozhno-kholodnoe-oruzhie-v-Britanii-vypustili-nozhi-s-tupymi-kontsami.html

За прошедший год в стране ножами и другими колющими предметами воспользовались при нападении 44 тысячи преступников. Это рекордный показатель с 2011-го.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Британская компания Vinеrs представила ножи с тупыми концами. Производители пошли на такой шаг из-за роста в стране числа преступлений с использованием холодного оружия.

Страница сайта компании Vinеrs. Иллюстрация нового ножа с тупыми концами (справа)
viners.co.uk
Страница сайта компании Vinеrs. Иллюстрация нового ножа с тупыми концами (справа)

Продукцию разрабатывали, учитывая мнение 1,7 тысячи потребителей. Ножи изготовлены из классической нержавеющей стали, ручки - из эргономичных мягких на ощупь материалов, на лезвия нанесено антипригарное покрытие.

Ситуация на месте теракта в Лондоне
© Sputnik / Алекс Макнотон
Нападение с ножом с Лондоне: ответственность за теракт взяло на себя ИГ*

Согласно статистике, в Великобритании за прошедший год ножами и другими колющими предметами воспользовались при нападении 44 тысячи преступников.

Жертвами стали 285 человек. Это рекордный показатель с 2011-го.

Из-за увеличившегося числа подобных преступлений британские власти даже решили изменить классификацию кухонных ножей - теперь они считаются наступательным оружием. Падение продаж привело к тому, что некоторые торговые точки вовсе решили отказаться от продажи ножей.

Последний теракт с применением холодного оружия произошел на Лондонском мосту в ноябре. Тогда неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате чего пострадали пять человек.

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Теги:
преступность, холодное оружие, нападение, нож, Великобритания



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