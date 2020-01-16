Владимир Путин предложил изменить Конституцию РФ - главное

Изменения коснутся роли Государственного совета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников. Предложения по поправкам будут вынесены на всенародное голосование.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию. По словам российского лидера, эти изменения не поменяют суть основного закона страны, но позволят ему больше соответствовать нынешним реалиям. Что предлагается:

Изменение политической системы

В Конституции должен быть закреплен статус Госсовета — совещательного органа при президенте, в состав которого входят главы регионов, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах.

Роль парламента должна быть изменена. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, после чего сам назначает его и всех министров. Теперь же предлагается, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает президент. Также нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом глава государства будет не вправе отклонять утвержденных Госдумой соответствующих должностных лиц.

Путин заявил, что Россия "не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики" и должна "оставаться сильной президентской республикой". За президентом останутся право определять приоритетные задачи правительства, также как и право отстранять министров, руководить вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Однако утверждать всех глав силовых ведомств президент теперь сможет только при консультации с Советом Федерации. Это, по мнению Путина, сделает работу силовых и правоохранительных структур более прозрачной.

Положение чиновников и главы государства

"Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим", — сказал он. В конце декабря Путин уже предлагал убрать слово "подряд" из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти.

Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента России. Предлагаются следующие требования: претендент должен постоянно проживать на территории РФ не менее 25 лет; у него также не должно быть ни на момент выдвижения, ни когда-либо ранее приобретенного иностранного гражданства или вида на жительство.

Главам субъектов Федерации, членам Совфеда, депутатам Госдумы, премьер-министру, руководителям федеральных органов, депутатам, сенаторам и судьям необходимо также запретить иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо "иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства".

Совету Федерации предлагается возможность отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента. Сейчас прекратить полномочия судьи Конституционного суда возможно только по инициативе самого суда, при этом должно быть согласие двух третей суда.

В то же время полномочия Конституционного суда предлагается расширить. В частности, органу может быть предоставлено право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации, еще до их подписания главой государства. Эти полномочия могут быть распространены на другие нормативные акты такие, как распоряжения правительства и указы.

Социальные обязанности государства

Путин предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

Также президент предлагает закрепить норму о регулярной индексации пенсий.

Приоритет Конституции над всеми международными договорами должен быть закреплен в самой Конституции. Любые требования международных органов, договоры и соглашения могут действовать на территории России только в той мере, в какой они не противоречат Основному закону.

Кто займется подготовкой поправок и как они будут приняты?

Для подготовки предложений о внесении поправок была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошло более 70 человек – законодатели, общественники, врачи, деятели искусства, ученые. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По мнению Путина, поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом с помощью конституционных законов.

Между тем решение о внесении поправок, заявил президент, будет принято по итогам голосования россиян.