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Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины подал в отставку

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200117/13241560/Premer-ministr-Ukrainy-podal-v-otstavku.html

Об уходе в отставку Гончарук, занимающий пост премьера с августа 2019 года, написал на своей странице в Facebook.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

"Он сообщил, что написал заявление об увольнении и передал его президенту Зеленскому", - говорится в сообщении.

Об уходе в отставку Гончарук, занимающий пост премьера с августа 2019 года, написал на своей странице в Facebook.

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Гончарук в своей посте отметил, что пришел на должность выполнять программу президента Украины, который является для него "образцом открытости и порядочности". 

Гончарук также подчеркнул, что за последние несколько месяцев команда Зеленского "много работала" над изменениями в стране, он отметил, что "им много удалось". 

Теги:
Владимир Зеленский, политика, отставка, Украина, Украина



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