В Китае умер еще один человек, заразившийся опасным вирусом

В настоящее время эксперты пытаются найти источник вспышки инфекции. Все дороги ведут к городскому рынку морепродуктов, который посещали заболевшие. На данный момент рынок закрыт.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В китайском городе Ухань скончался уже второй человек, заболевший новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.

Им оказался 69-летний мужчина. Первые признаки заболевания проявились 31 декабря, 4 января его состояние ухудшилось. Больного госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Мужчина умер 15 января.

Первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса, был зафиксирован 11 января.

"По состоянию на данный момент, в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса, из них 12 человек уже выписаны из больницы, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, два человека умерли, состояние остальных оценивается как стабильное", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что из 763 человек, имевших тесный контакт с больными, 119 по-прежнему находятся под наблюдением врачей. Симптомов заражения у них на сегодняшний день не выявлено.

Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

В конце декабря в китайском городе Ухань вспыхнул вирус неизвестного типа. Причиной загадочной инфекции, которую подхватили более 40 человек, стал коронавирус. Среди основных симптомов, которые описывают больные, – лихорадка и проблемы с дыханием.

Предполагается, что источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. Рынок был закрыт.

Накануне стало известно о том, что опасный вирус проник в Японию. Это второй случай выхода заболевания за пределы Китая. Впервые неизвестная болезнь была диагностирована в Таиланде у китаянки, прилетевшей из Ухани.